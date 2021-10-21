ВАКС отказал в удовлетворении иска САП по применению гражданской конфискации к нардепу Волынцу

Коллегия судей Высшего антикорупционного суда Украины в четверг отказала в удовлетворении иска прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о применении гражданской конфискации имущества народного депутата Михаила Волынца, сообщает пресс-служба САП.

"21 октября 2021 года Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении гражданского иска прокурора САП о признании необоснованным активом квартиры стоимостью более 7 млн грн, принадлежащей народному депутату Украины, и взысканию ее в доход государства", - говорится в сообщении прокуратуры, обнародованном в телеграмме.

В нем не уточняется имя нардепа, однако источники агентства "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о Михаиле Волынце (фракция "Батькивщина").

"Вопрос об обжаловании будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда, которое будет объявлено 1 ноября 2021 года", - отмечают в САП.

Там уточняют, что ранее прокурорами ведомства при содействии сотрудников Государственного бюро расследований и с учетом сообщенной в СМИ информации был сделан вывод, что народный депутат Украины 9 созыва в 2020 году приобрел трехкомнатную квартиру в Киеве не предоставив сведений о том, откуда у него взялось около 3 млн гривень, которых не хватало для такой покупки, учитывая размер законных доходов депутата.

"В случае доказательства прокурором такой разницы ответчик в состязательном процессе в порядке гражданского судопроизводства должен доказать законность происхождения средств, использованных для приобретения квартиры, иначе она может быть взыскано в доход государства", - подчеркивают в САП.