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18:43 21.10.2021

Премьер Польши считает Россию ответственной за рост цен на энергоносители

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Премьер Польши считает Россию ответственной за рост цен на энергоносители

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий в четверг обвинил Россию в проведении политики "газового шантажа", спровоцировавшей, по его мнению, рост цен на этот энергоресурс.

"Самой важной проблемой на сегодняшнем саммите станет резкий рост цен на энергию. Рост цен может значительно снизить экономический рост в Европе, это несет серьезную угрозу, как для людей, так и для предприятий. Мы указываем на две основные причины - во-первых, это проводимая Россией политика экономического и газового шантажа, которая позволила ей быстрее построить газопровод "Северный поток 2", из-за чего Европа становится более зависимой от России, во-вторых, проблемой являются спекуляции квотами на выбросы СО2", - сказал Моравецкий в преддверии встречи лидеров стран ЕС.

Рост мировых цен на энергоносители и соответствующая помощь европейскому бизнесу и гражданам, а также ситуация с пандемией COVID-19 фигурируют в числе главных тем повестки дня саммита ЕС, который проходит в четверг и в пятницу в Брюсселе.

Теги: #газ #северный_поток_2 #польша #моравецкий
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