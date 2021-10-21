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17:14 21.10.2021

СБУ задержала работника ГБР

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СБУ задержала работника ГБР

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали работника Государственное бюро расследований (ГБР) по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.370 УК Украины (провокация подкупа).

"Государственное бюро расследований системно противодействует любым правонарушениям работников ГБР и делает все для очистки своих рядов от нечистых на руку работников. Сегодня сотрудники СБУ задержали работника ГБР по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 370 УК Украины (провокация подкупа)", - сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что ГБР будет предоставлять полное содействие расследованию.

Руководители задержанного работника будут отстранены от должностей на время расследования.

"Руководство ГБР и дальше будет немедленно и жестко реагировать на все противоправные действия своих работников, - добавили в Бюро.

Теги: #гбр #сбу #подкуп
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