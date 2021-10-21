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16:55 21.10.2021

Премьер Грузии прочит Саакашвили минимум шесть лет тюрьмы

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Премьер Грузии прочит Саакашвили минимум шесть лет тюрьмы

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили исключает досрочное освобождение из заключения бывшего президента Михаила Саакашвили для передачи его Украине.

"Главный преступник в тюрьме, и он проведет там как минимум шесть лет. Умышленно распространяют информацию, что якобы Саакашвили будет досрочно освобожден, и что грузинские власти намереваются передать Саакашвили Украине. Все эти "информации" - полный абсурд", - сказал в четверг журналистам Гарибашвили.

Саакашвили, имеющий гражданство Украины, тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Теги: #грузия #саакашвили #срок
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