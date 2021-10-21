События

16:50 21.10.2021

Чиновники Киевской муниципальной охраны разоблачены на масштабной коррупции - СБУ

1 мин читать
Чиновники Киевской муниципальной охраны разоблачены на масштабной коррупции - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность в столичном коммунальном предприятии "Муниципальная охрана", действия чиновников нанесли городскому бюджету Киева ущерб на 4,6 млн грн.

Как сообщает пресс-центр СБУ, по данным следствия, схему хищения бюджетных средств организовал бывший директор коммунального предприятия, и продолжил нынешний исполняющий обязанности директора.

"Нажиться" решили на закупке спецодежды для сотрудников, задействованных в охране коммунального имущества Киева и охране общественного порядка. В течение 2019-2020 лет чиновники заключили 10 договоров с одним из столичных коммерческих предприятий на поставку спецодежды на общую сумму 15 млн грн", - говорится в сообщении.

По результатам экспертиз установлено, что дельцы втрое завысили стоимость и объемы товаров.

Во время обысков в офисе коммерческого предприятия-поставщика спецодежды правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправную схему.

Сейчас двум чиновникам-коммунальщикам и директору коммерческого предприятия объявлено о подозрении по ч.3, ч.4 и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #киев #сбу #охрана #хищение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:03 21.10.2021
Рада примет закон о столице в конце ноября - нардеп

Рада примет закон о столице в конце ноября - нардеп

11:48 21.10.2021
Прокуратура проводит обыски на киевском КП в рамках дела о присвоении бюджетных средств на закупке топлива

Прокуратура проводит обыски на киевском КП в рамках дела о присвоении бюджетных средств на закупке топлива

11:35 21.10.2021
Агент ФСБ задержан в Винницкой области – СБУ

Агент ФСБ задержан в Винницкой области – СБУ

11:14 21.10.2021
Кличко: 22 октября Комиссия примет решение о дополнительных ограничениях в условиях "красной зоны", в которую Киев попадет на днях

Кличко: 22 октября Комиссия примет решение о дополнительных ограничениях в условиях "красной зоны", в которую Киев попадет на днях

10:49 21.10.2021
В Киеве сделали более 2 млн прививок от COVID-19 – власти

В Киеве сделали более 2 млн прививок от COVID-19 – власти

10:43 21.10.2021
Минкультуры Украины пополнило список угрожающих нацбезопасности лиц еще 14 российскими актерами

Минкультуры Украины пополнило список угрожающих нацбезопасности лиц еще 14 российскими актерами

09:54 21.10.2021
В Луганской области задержали бывшего боевика "ЛНР", который пытался оформить пенсию

В Луганской области задержали бывшего боевика "ЛНР", который пытался оформить пенсию

05:16 21.10.2021
В центре Киева 23-24 октября ограничат движение транспорта на нескольких улицах

В центре Киева 23-24 октября ограничат движение транспорта на нескольких улицах

17:16 20.10.2021
Столица вынуждена повышать тарифы на проезд из-за подорожания энергоносителей - КГГА

Столица вынуждена повышать тарифы на проезд из-за подорожания энергоносителей - КГГА

15:53 20.10.2021
Кличко: Киев на пороге "красной зоны", а 98% госпитализированных с коронавирусом - невакцинированные

Кличко: Киев на пороге "красной зоны", а 98% госпитализированных с коронавирусом - невакцинированные

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Премьер Грузии прочит Саакашвили минимум шесть лет тюрьмы

Украина настаивает на объективном и беспристрастном рассмотрении дела задержанного в Греции ветерана АТО - МИД

Украина готова допустить МККК к российскому боевику Косяку – МИД

На маршруты не вышли 40% автоперевозчиков в связи с новыми карантинными правилами межобластных автобусных перевозок - "Укрпас"

ЕСЧП установил нарушение Украиной прав при отказе в голосовании на местных выборах переселенцам из Крыма и Донбасса

ПОСЛЕДНЕЕ

Премьер Грузии прочит Саакашвили минимум шесть лет тюрьмы

Украина настаивает на объективном и беспристрастном рассмотрении дела задержанного в Греции ветерана АТО - МИД

Правительство должно выполнить обещание и вернуть местным бюджетам 37 млрд грн - Палатный

Погода на выходных 23–24 октября: от заморозков до бабьего лета

Госэкоинспекция сообщает о пыльной буре в Кривом Роге

Украина готова допустить МККК к российскому боевику Косяку – МИД

На маршруты не вышли 40% автоперевозчиков в связи с новыми карантинными правилами межобластных автобусных перевозок - "Укрпас"

В Днепре разоблачили схему установки б/у деталей на боевую технику для ООС под видом новых

ЕСЧП установил нарушение Украиной прав при отказе в голосовании на местных выборах переселенцам из Крыма и Донбасса

В порт Одессы прибыло научно-исследовательское судно Belgica, полученное Украиной в дар от Бельгии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА