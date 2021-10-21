Украина настаивает на объективном и беспристрастном рассмотрении дела задержанного в Греции ветерана АТО - МИД

Украина настаивает на объективном и беспристрастном рассмотрении дела задержанного в Греции ветерана АТО, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"25 октября арестованного также должны посетить украинские консулы. МИД Украины задействовало и другие контакты с греческой стороной, в частности через правоохранительные органы и офис уполномоченного по правам человека. Мы настаиваем на объективном и беспристрастном рассмотрении дела с соблюдением законных прав украинского гражданина", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Он рассказал, что консульство Украины в Салониках занимается делом арестованного в Греции гражданина Украины по запросу другого европейского государства.

"Консулы поддерживают с украинцем регулярную связь, он обеспечен украинскими и греческими адвокатами, условия его содержания приемлемы. 22 октября адвокат планирует приехать в Афины для защиты интересов нашего гражданина при рассмотрении прокуратурой Верховного суда Греции апелляционной жалобы на решение окружного прокурора региона Фракия. По нашим оценкам, рассмотрение апелляции может длиться несколько месяцев", - добавил спикер.

Ранее правозащитница, координатор в Медийной инициативе за права человека Ольга Решетилова сообщила в Facebook, что в Греции по запросу Литвы при пересечении границы задержали гражданина Украины, ветерана АТО Александра Радкевича, заочно осужденного литовским судом по делу о событиях 1991 года.