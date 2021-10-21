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16:38 21.10.2021

Правительство должно выполнить обещание и вернуть местным бюджетам 37 млрд грн - Палатный

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Правительство должно выполнить обещание и вернуть местным бюджетам 37 млрд грн - Палатный

Громадам придется повышать цены на отопление, если правительство не вернет обещанные 37 млрд грн долгов за разницу в стоимости газа. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель исполкома "УДАРа Виталия Кличко" Артур Палатный. Он убежден, что власть пытается переложить ответственность за повышение тарифов на местное самоуправление.

"Власть передала местным громадам ответственность за тарифы, но не предоставила ресурсы для удержания цен на нынешнем уровне. При этом, рыночная цена газа сегодня достигает иногда 45 тыс. грн за тысячу кубометров. Разницу местным бюджетам придется компенсировать из собственных ресурсов. А правительство до сих пор не вернуло местным бюджетам 37 млрд грн за разницу в тарифах предыдущих лет, как обещали до конца сентября. Зато все свободные средства они направляют на "Большая стройка" и другие громкие проекты власти", - написал Палатный.

Он отметил, что из-за невыполнения правительством своих обещаний города вынуждены повышать тарифы на отопление.

"В настоящее время многие мэры объявили, что вынуждены повысить тарифы минимум на 30%. Так, 12 октября Ровенский горисполком на своем заседании утвердил новые тарифы на отопление для всех категорий потребителей, для населения - в полтора раза, для бюджетных учреждений - в три раза. И решение горисполкома Ровно является лишь первым звоночком. Без бюджетных средств остальные горсоветов будут вынуждены принять подобные решения", - подчеркнул руководитель исполкома "УДАРа Виталия Кличко".

Палатный призвал правительство в максимально сжатые сроки направить местным бюджетам обещанные 37 млрд грн долгов и обязать "Нафтогаз" придерживаться взятых на себя обязательств по продаже газа по доступной цене населению (7,42 грн / куб.м) и бюджетным учреждениям (13,7 грн/куб. м).

Теги: #палатный #удар
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