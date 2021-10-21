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16:16 21.10.2021

Погода на выходных 23–24 октября: от заморозков до бабьего лета

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Погода на выходных 23–24 октября: от заморозков до бабьего лета

Больше всего повезет с погодой на выходные центральным, северным и южным регионам — смело планируйте фотосессии в солнечных парках! По данным Sinoptik.ua, ясная погода с переменной облачностью в субботу установится в Киевской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой и Винницкой областях, а также в Херсоне, Николаеве и Одессе. Воздух прогреется в среднем до 11–13 °С. Теплее всего будет на юге — до 16–17 °С.

Для остальных частей Украины прогноз погоды на выходные чуть менее оптимистичен — без термоса с горячим малиновым чаем лучше не выходить из дома. Дожди с промозглым ветром до 12 м/с пройдут в субботу во всех западных регионах, а также на востоке — жителям Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской областей рекомендуем брать с собой дождевики. Холоднее всего будет в Луцке (6–8 °С), а максимальные температурные показатели прогнозируют в Донецке и Луганске (до 16 °С).

В воскресенье погода без осадков с переменной облачностью установится на всей территории Украины. При этом станет гораздо прохладнее — до 6–9 °С на западе, севере, в центральных областях до 11–12 °С на юге и востоке. Придут на выходных и первые осенние заморозки: до -1 °С ночью с 24 на 25 октября будет в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Винницкой областях, а также на Черкащине. Подготовьте к холодам клумбы и огороды, время еще есть!

Погода в начале недели

Новая неделя начнется с солнечной прохладной погоды во всех регионах Украины. По информации Sinoptik.ua, на западе и в центральной Украине столбики термометров не поднимутся выше 6–9 °С. В Одесской и Херсонской областях средняя температура составит 9–11 °С, а холоднее всего будет на востоке — до 5–8 °С. Не обойдется погода на понедельник без заморозков: ночью температура опустится до -2–4 °С во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Житомирской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях. В южных и юго-восточных областях ночами пока будет плюсовая температура, в Киеве — от 0 до -2 °С.

Пожароопасность сохраняется

Чрезвычайный уровень пожароопасности на 23 октября зафиксирован в западных и восточных регионах, а также в Киевской, Запорожской, Житомирской и Винницкой областях. Отложите на следующие выходные шашлыки на природе и обязательно предупредите близких!

 

 

Теги: #синоптик #погода
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