Украина готова допустить МККК к российскому боевику Косяку – МИД

Украина готова предоставить международным организациям, в частности Международному комитету Красного Креста, допуск к члену вооруженного формирования Российской Федерации Андрею Косяку, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Украина готова предоставить международным организациям, в частности Международному комитету Красного Креста, допуск к члену вооруженного формирования Российской Федерации Андрею Косяку. Международное сообщество должно увидеть, кого Россия направляет воевать против украинского народа", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Он подчеркнул, что задержание Косяка во время выполнения разведывательной операции и его задокументированное участие в боевых действиях в очередной раз иллюстрирует ответственность РФ за ведение международного вооруженного конфликта на территории Украины.

"Министерство иностранных дел Украины также поручило посольствам за рубежом подробно проинформировать иностранные правительства о доказательствах российской агрессии и грубых нарушениях Россией договоренностей лидеров Нормандского формата", - отметил он.

Спикер МИД Украины напомнил, что член вооруженного формирования РФ в настоящее время находится под стражей по постановлению Северодонецкого городского суда Луганской области. Ему сообщили подозрение в участии в незаконных вооруженных формированиях по ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины.

Член вооруженного формирования Российской Федерации Андрей Косяк был задержан 13 октября у Золотого в Луганской области. Под видом работ по гуманитарному разминированию он осуществлял фото- и видеофиксацию позиций, от которых отошли Вооруженные силы Украины в пределах участка разведения сил и средств. Действия боевика грубо нарушили Дополнительные меры по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, которые запрещают осуществлять наступательные, разведывательные и диверсионные операции, сообщили в МИД Украины.