На маршруты не вышли 40% автоперевозчиков в связи с новыми карантинными правилами межобластных автобусных перевозок - "Укрпас"

Автобусные перевозчики отказываются выходить на маршруты из-за новых правил межобластных автобусных перевозок, отмечается в сообщении компании "Укрпас" в четверг.

С 21 октября в Украине начали действовать утвержденные Кабинетом министров Украины ужесточенные правила межобластных автобусных перевозок в "желтых" и "красных" регионах Украины.

"Сегодня на автобусные рейсы, которые отправляются с Центрального автовокзала Киева, не вышли 40% перевозчиков. Причина - перевозчики не понимают правил контроля и боятся, что полиция будет штрафовать водителей. В результате мы получаем то, против чего боролись с момента основания компании "Укрпас" - перевозчики возвращаются к "теневым" перевозкам, - сообщил директор "Укрпаса" Максим Скляренко.

По данным компании, 21 октября отменен ряд рейсов в Кривой Рог, Николаевку, Ривне, Харьков, Каменец-Подольский, Умань, Одессу, Белгород-Днестровский, Новгород-Северский и другие города.

Вместе с тем, по словам директора "Укрпаса", компания для удобства пассажиров и перевозчиков развернула пункт экспресс-тестов на Центральном автовокзале Киева.

Также в планах компании в ближайшее время организовать на автовокзале столицы пункт COVID-вакцинации.

"Со своей стороны мы сделали все возможное, чтобы пассажир не почувствовал ужесточения правил перевозок: организован пункт экспресс-тестов на Центральном автовокзале Киева, в ближайшее время будет открыт пункт COVID-вакцинации. Единственное условие для пассажира, который будет проходить тестирование - заблаговременно приехать на автовокзал, чтобы успеть оперативно сдать тест на COVID-2019", - подчеркнул Скляренко.

Вместе с тем компания поддерживает инициативу Министерства здравоохранения и призывает пассажиров прививаться.

Для вакцинированного пассажира ужесточенные правила перевозок будут почти неощутимы - главное, не забыть сертификат вакцинации.

Как сообщалось, Фонд госимущества Украины весной 2020 года продал на аукционе государственный пакет в размере 99,9% уставного капитала АО "Киевпассервис". Стартовая цена лота составила 195,9 млн грн. Победителем торгов стало ООО "Бастион-групп" с предложением 230,89 млн грн.

"Киевпассервис" включает Центральный автовокзал, автостанции "Подол", "Дарница", "Полесье", "Пивденна", "Дачная" в Киеве, а также 18 автостанций в Киевской области.

Условием приватизации "Киевпассервиса" является сохранение инвестором деятельности автовокзалов в Киеве минимум на пять лет, в Киевской области – минимум на 15 лет.

Компания "Укрпас" создана для эффективного управления пакетом недвижимости. Занимается автостанционным бизнесом и продажей билетов, т.е. услугами для пассажиров и перевозчиков. Арендой помещений и обслуживанием имущественных комплексов занимается "Киевпассервис".