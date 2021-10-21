В Днепре разоблачили схему установки б/у деталей на боевую технику для ООС под видом новых

Правоохранители в Днепропетровской области разоблачили должностных лиц частного предприятия, которые наладили схему присвоения бюджетных средств, выделенных на ремонт и обслуживание военной техники, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, предприятие стало победителем тендерных торгов на ремонт военной техники, общая сумма которого составляет 58 млн грн. При этом тендерная документация содержала недостоверные сведения о якобы имеющихся разрешениях, помещениях, а также материально-техническую базу для проведения таких работ", - указывается в сообщении.

Используя арендованное помещение, сотрудники предприятия разбирали бывшую в употреблении технику на детали, которые реставрировали и устанавливали на боевую технику под видом новых. С целью легализации своих действий они заключали фиктивные соглашения о якобы поставке новых запчастей с подконтрольными субъектами предпринимательской деятельности. В дальнейшем отремонтированная таким образом техника направлялась в зону проведения ООС.

Правоохранителями проведен ряд обысков в помещениях предприятия и военного представительства, во время которых изъята документация, военная техника, автомобили и тому подобное.

Досудебное расследование продолжается.