В Украине объявлено штормовое предупреждение: стихия обойдет только одну область

По данным Sinoptik.ua , 20–21 октября на всей территории Украины, за исключением Запорожской области, установится ветреная погода. Днем порывы ветра будут достигать 15–20 м/с, в западных областях и Карпатах — 24–25 м/с.

Пешие прогулки в парковых зонах и старых скверах лучше отложить, на улицах старайтесь держаться подальше от шатких рекламных конструкций, а окна не стоит оставлять открытыми даже на проветривание.

Максимально внимательными советуем быть жителям восточных регионов, Киевщины, Тернопольской, Винницкой и Житомирской областей: там, помимо штормового ветра, сохраняется «оранжевый» уровень пожароопасности.