События

12:14 21.10.2021

Задержанные в Турции россияне готовили нападения на чеченских оппозиционных активистов – СМИ

1 мин читать
Задержанные в Турции россияне готовили нападения на чеченских оппозиционных активистов – СМИ

Задержанная в Турции в начале октября группа россиян, а также гражданин Украины и гражданин Узбекистана, готовили нападения на проживающих в Турции чеченских оппозиционных активистов, сообщает в четверг агентство "Анадолу".

"По данным следствия, группа иностранцев готовила покушение на оппозиционных чеченских активистов, проживающих в Турции, и с этой целью пыталась добыть оружие", - передает агентство.

Согласно его информации, суд Стамбула выдал ордер на арест шести подозреваемых, задержанных в ночь на 8 октября. Это, как сообщает "Анадолу", граждане России - Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Бислан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, а также гражданин Украины Игорь Ефрим и гражданин Узбекистана Амир Юсупов.

После допроса им выдвинули обвинения по статье о политическом и военном шпионаже, по этой статье предполагается тюремное заключение сроком от 15 до 20 лет, отмечает агентство.

Теги: #нападение #чеченцы #турция #задержание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:35 21.10.2021
Агент ФСБ задержан в Винницкой области – СБУ

Агент ФСБ задержан в Винницкой области – СБУ

09:54 21.10.2021
В Луганской области задержали бывшего боевика "ЛНР", который пытался оформить пенсию

В Луганской области задержали бывшего боевика "ЛНР", который пытался оформить пенсию

09:51 21.10.2021
Генконсульство Украины в Стамбуле проверяет информацию о задержании в Турции украинца – МИД

Генконсульство Украины в Стамбуле проверяет информацию о задержании в Турции украинца – МИД

06:56 18.10.2021
Турция может получить от США самолеты F-16 в качестве компенсации инвестиций в проект F-35

Турция может получить от США самолеты F-16 в качестве компенсации инвестиций в проект F-35

05:54 18.10.2021
В Польше задержали украинца за перевозку нелегальных мигрантов из Ирака

В Польше задержали украинца за перевозку нелегальных мигрантов из Ирака

16:21 17.10.2021
Турция может получить от США самолеты F-16 в качестве компенсации инвестиций в проект F-35 - Эрдоган

Турция может получить от США самолеты F-16 в качестве компенсации инвестиций в проект F-35 - Эрдоган

18:56 16.10.2021
Анкара ожидает от Берлина сохранения курса Меркель - Эрдоган

Анкара ожидает от Берлина сохранения курса Меркель - Эрдоган

23:44 11.10.2021
В Киеве задержана группа лиц, подсыпающих людям сильнодействующие препараты в напитки

В Киеве задержана группа лиц, подсыпающих людям сильнодействующие препараты в напитки

18:24 09.10.2021
Кулеба обсудил с Чавушоглу Россию во время его визита в Украину

Кулеба обсудил с Чавушоглу Россию во время его визита в Украину

14:58 07.10.2021
Десятое заседание стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией пройдет в начале 2022 года - Кулеба

Десятое заседание стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией пройдет в начале 2022 года - Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина ждет от ЕС перспективу членства - Кулеба

Кличко: 22 октября Комиссия примет решение о дополнительных ограничениях в условиях "красной зоны", в которую Киев попадет на днях

Вице-премьер Резников оценивает заключение Венецианской комиссии по законопроекту о переходном периоде как положительное

Минкультуры Украины пополнило список угрожающих нацбезопасности лиц еще 14 российскими актерами

В Украине за сутки зафиксировано 22 415 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 8 036 человек, 546 умерло

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине объявлено штормовое предупреждение: стихия обойдет только одну область

Украина ждет от ЕС перспективу членства - Кулеба

Из-за низких темпов вакцинации в Украине европейские страны могут максимально ограничить въезд для украинских туристов - Ткаченко

Три обезьяны погибли при пожаре в зоопарке Луцка - ГСЧС

Прокуратура проводит обыски на киевском КП в рамках дела о присвоении бюджетных средств на закупке топлива

Глава правления УБ Ершов выиграл спор с НБУ о своей репутации

КС изменил повестку дня, включив дело по так называемой "земельной реформе" – Совгиря

Три самки пингвинов Гумбольдта прибыли в Харьковский зоопарк из Германии

Кличко: 22 октября Комиссия примет решение о дополнительных ограничениях в условиях "красной зоны", в которую Киев попадет на днях

Вице-премьер Резников оценивает заключение Венецианской комиссии по законопроекту о переходном периоде как положительное

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА