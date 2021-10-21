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12:00 21.10.2021

Из-за низких темпов вакцинации в Украине европейские страны могут максимально ограничить въезд для украинских туристов - Ткаченко

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Из-за низких темпов вакцинации в Украине европейские страны могут максимально ограничить въезд для украинских туристов - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко не исключает, что из-за низких темпов вакцинации в Украине европейские страны могут максимально ограничить въезд для украинских туристов.

"Тысячи, десятки тысяч сорванных поездок, так как страны быстро меняют правила для въезда. И в этом есть логика. Их правительства заботятся о безопасности своих граждан, поддерживают соответствующий уровень вакцинации. Вчера наткнулся на статистику вакцинаций в мире. Европейские показатели - около 70%. В ОАЭ прививки практически все население - 98%. В Украине эта цифра - 18%, что очень мало", - написал он в Телеграм-канале в четверг.

Министр посетовал, что темпы вакцинации в Украине могут привести к тому, что граждане не смогут активно путешествовать за границу.

"Помните, в феврале 2020 года наши туристы возвращались на Родину из уже охваченного эпидемией китайского Уханя. Их везли на обсервацию в Новые Санжары. Запуганные люди тогда даже бросали камнями в автобусы... Конечно, европейцы украинских туристов камнями не будут забрасывать. Просто не исключайте, что с такими темпами вакцинации, нам могут максимально ограничить въезд. И ограничения будут продолжаться, пока мы не достигнем хотя бы близкого к европейскому уровню вакцинации", - подчеркнул Ткаченко.

В связи с этим, министр еще раз призвал всех вакцинироваться.

 

Теги: #ткаченко #туризм #минкультуры #коронавирус
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