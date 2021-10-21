События

11:51 21.10.2021

Три обезьяны погибли при пожаре в зоопарке Луцка - ГСЧС

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Три обезьяны погибли при пожаре в зоопарке Луцка - ГСЧС

В четверг утром произошел пожар в Луцком зоопарке, сгорел деревянный домик с обезьянами, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"На тушение деревянного домика размером 2х3 м, где жили обезьянки, подали 2 водяных ствола. В 7:32 зафиксировано локализацию пожара, огонь ликвидирован в 7:42. К сожалению, в огне погибли три обезьяны породы "хохлатый мангобей", - сообщает пресс-служба ГСЧС в четверг.

Причина пожара устанавливается.

Теги: #гсчс #обезьяны #зоопарк #пожар #луцк
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