Три обезьяны погибли при пожаре в зоопарке Луцка - ГСЧС

В четверг утром произошел пожар в Луцком зоопарке, сгорел деревянный домик с обезьянами, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"На тушение деревянного домика размером 2х3 м, где жили обезьянки, подали 2 водяных ствола. В 7:32 зафиксировано локализацию пожара, огонь ликвидирован в 7:42. К сожалению, в огне погибли три обезьяны породы "хохлатый мангобей", - сообщает пресс-служба ГСЧС в четверг.

Причина пожара устанавливается.