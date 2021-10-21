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11:48 21.10.2021

Прокуратура проводит обыски на киевском КП в рамках дела о присвоении бюджетных средств на закупке топлива

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Прокуратура проводит обыски на киевском КП в рамках дела о присвоении бюджетных средств на закупке топлива

Правоохранители в четверг, 21 октября, проводят обыски в служебных помещениях КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Святошинского района г. Киев" в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения бюджетными средствами при закупке горюче-смазочных материалов, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Согласно материалам следствия, частное общество на протяжении 2020-2021 годов осуществило поставку горюче-смазочных материалов по заказу коммунального предприятия на сумму свыше 5,6 млн грн. При этом в ходе следствия установлено, что вопреки закону Украины "О публичных закупках" и несмотря на незначительное колебание цен на указанные материалы в договор поставки неоднократно вносились изменения относительно существенного повышения цены", - указывается в сообщении.

В действиях должностных лиц КП и общества-поставщика усматриваются признаки состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

21 октября 2021 года на основании определения суда в офисных помещениях КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Святошинского района г. Киев" начаты обыски с целью отыскания и изъятия первичных финансовых документов, фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, а также установления размера причиненного ущерба.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 191 УК Украины.

Теги: #киев #прокуратура #обыски
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