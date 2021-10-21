Агент ФСБ задержан в Винницкой области – СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили и задержали в Винницкой области агента Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, который прошел обучение у российских наемников на временно оккупированной территории Донбасса.

"Гражданин Украины присоединился к незаконным вооруженным формированиям т.н. "ЛНР" и участвовал в вооруженном противостоянии с ВСУ. Также, он прошел боевую выучку в составе диверсионно-разведывательной группы на оккупированной территории Луганской области под руководством бывшего сотрудника ФСБ с позывным "Дикий". По заданию российских кураторов агент ФСБ перебрался на мирную территорию Украины для выполнения разведывательных задач", - сообщается на сайте СБУ.

В рамках уголовного производства следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по ч.1 ст.111 (государственная измена) и ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.