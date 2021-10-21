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11:28 21.10.2021

КС изменил повестку дня, включив дело по так называемой "земельной реформе" – Совгиря

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КС изменил повестку дня, включив дело по так называемой "земельной реформе" – Совгиря

Конституционный суд Украины изменил ранее сформированную повестку дня, включив в рассмотрение дела, касающегося так называемой "земельной реформы", такие непрозрачные действия суда подтверждают необходимость реформирования законодательства, заявляет представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря.

"Сегодня Конституционный суд изменил ранее обнародованную повестку дня на эту неделю и включил в нее дело по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины (одно из дел, которое касается так называемой "земельной реформы")", - написала Совгиря в своем телеграм-канале в четверг.

При этом она подчеркнула, что действующий закон "О Конституционном суде Украины" фактически не регулирует способ формирования повестки дня, что дает возможность включать дела в повестку дня даже непосредственно перед их рассмотрением.

"Такие непрозрачные действия Конституционного суда относительно формирования повестки дня и рассмотрения дел в очередной раз подтверждают необходимость реформирования законодательства, которое регулирует порядок рассмотрения дел Конституционным судом", - подытожила представитель Верховной Рады в КС.

 

Теги: #земля #конституционный_суд #совгиря #повестка
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