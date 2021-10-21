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11:14 21.10.2021

Кличко: 22 октября Комиссия примет решение о дополнительных ограничениях в условиях "красной зоны", в которую Киев попадет на днях

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Кличко: 22 октября Комиссия примет решение о дополнительных ограничениях в условиях "красной зоны", в которую Киев попадет на днях

В пятницу, 22 октября, Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Киева примет решение о введении дополнительных ограничений и функционировании столицы в условиях "красной зоны", в которую город попадет на днях, сообщил городской голова Виталий Кличко.

"На днях Киев попадет в "красную" зону карантина. Потому что ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается. За прошедшие сутки в Киеве - почти 1200 новых больных и 39 летальных случаев. Возраст, тех, кто умер - от 29 лет. В последние дни в больницы столицы госпитализируют по пол тысячи больных. И большинство из них - в тяжелом состоянии - пациенты, которые нуждаются в кислородной поддержке или искусственной вентиляции легких. Кровати в столичных больницах заполняются. Уже более 50% коек, которые подготовил город для лечения больных коронавирусом, заполнены. А с кислородом заполнены более чем 63%. Поэтому в пятницу состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям города, которая примет решение о введении дополнительных ограничений и функционирования столицы в условиях "красной" зоны, в которую мы попадем на днях", - сказал Кличко на заседании Киевсовета, сообщает пресс-служба КГГА.

Кроме того, мэр поручил Департаменту здравоохранения КГГА активизировать кампанию по вакцинации жителей Киева, и призвал депутатов Киевсовета объяснять горожанам необходимость вакцинации.

"Работайте на округах, общайтесь с людьми. Объясняйте, что сегодня единственный способ остановить распространение вируса и избежать суровых ограничений - массовая вакцинация. И прививаться надо сейчас, чтобы не стоять в очередях после того, как Киев попадет в "красную" зону. Мы видели, как это было недавно в некоторых других городах Украины", - отметил Кличко.

Он напомнил, что 98% госпитализированных в киевских больницах не вакцинированы. Среди скончавшихся не вакцинированные пациенты составляют 99% случаев.

"Поэтому еще раз призываю киевлян и всех украинцев: идите и вакцинируйтесь! Давайте будем сознательными и будем заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких и людей вокруг!" - отметил Кличко.

Теги: #киев #карантин #кличко #коронавирус
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