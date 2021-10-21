В Киеве сделали более 2 млн прививок от COVID-19 – власти

В Киеве сделали 2 004 572 прививки от коронавирусной инфекции, по две дозы вакцины уже получили 1 000 257 киевлян, сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"Только за последние сутки в Киеве сделано 21 425 прививок. Город создал все условия для того, чтобы каждый желающий мог привиться. В столице работают 21 мини-центр вакцинации на базе учреждений здравоохранения, 148 пунктов прививок, 53 мобильные бригады и Центр массовой вакцинации. Также вакцинироваться можно в 32 временных прививочных пунктах крупных торговых центров столицы и центров предоставления административных услуг. Все они обеспечены вакцинами: CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca, Cominarty/Pfizer-BioNTech", - написал Поворозник в соцсети Facebook.

Он напомнил, что получить прививку также можно, обратившись к своему семейному врачу, в регистратуру учреждения или через систему Helsi.

"Сегодня ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице достаточно сложная. Ежедневно мы фиксируем более тысячи новых случаев заболевания. Очень быстро заполняются больницы больными, которые нуждаются в кислородной поддержке. Сегодня более 50% коек, которые подготовил город для приема больных коронавирусом, уже заняты. Всего в тяжелом состоянии в больницах находятся 1919 пациентов, на кроватях интенсивной реанимации - 256 больных. 33 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, в кислородной поддержке нуждаются 2195 больных", - рассказал Поворозник и уточнил, что большинство госпитализированных и умерших не были вакцинированы.

"В очередной раз подчеркиваю, вакцинация - единственный действенный способ уберечь себя от тяжелого течения болезни", - добавил он.

Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4416529755079530&id=100001676479548