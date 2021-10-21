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10:41 21.10.2021

Рада в пятницу примет постановление о пропуске в парламент по "ковидному" сертификату – Радуцкий

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Рада в пятницу примет постановление о пропуске в парламент по "ковидному" сертификату – Радуцкий

Верховная Рада в пятницу примет постановление, согласно которому допускать в здание парламента будут только по сертификату о вакцинации от Covid-19 или по негативному результату теста на коронавирусную инфекцию, заявляет глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа")

"Постановление выносится завтра на голосование. Поддержка руководства Верховной Рады есть, поддержку всех фракций, кроме одной, также мы видим", - сказал Радуцкий журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг.

Он отметил, что режим пропуска в парламент по "ковидному" сертификату начнёт действовать уже на следующей пленарной неделе и к этому времени все входы в здание украинского парламента должны быть оснащены необходимой техникой.

Глава комитета также уточнил, что проект постановления предусматривает проход и по бумажному сертификату.

Теги: #коронавирус #радуцкий #сертификат #рада
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