В Луганской области задержали бывшего боевика "ЛНР", который пытался оформить пенсию

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Луганской области бывшего участника так называемой "ЛНР", который пытался попасть на подконтрольную украинской власти территорию для оформления пенсии.

"По информации СБУ, к рядам боевиков он примкнул в марте 2015 года. Там его назначили в так называемую "4 отдельную мотострелковую бригаду ЛНР", где он занимался обслуживанием вражеской военной техники. Впоследствии злоумышленник покинул группировку и скрывался на временно оккупированной территории Луганской области", - сообщает пресс-служба СБУ.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Проверяется информация о причастности злоумышленника к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.