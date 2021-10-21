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09:51 21.10.2021

Генконсульство Украины в Стамбуле проверяет информацию о задержании в Турции украинца – МИД

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Генконсульство Украины в Стамбуле проверяет информацию о задержании в Турции украинца – МИД

Генеральное консульство Украины в Стамбуле проверяет информацию о задержании группы лиц по подозрению в шпионаже, среди которых может быть гражданин Украины, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Видим информацию в СМИ о задержании в Стамбуле группы лиц, среди которых может быть гражданин Украины. Турецкая сторона пока не информировала украинские дипломатические учреждения в Турции о факте задержания. Обращения родных также не поступали", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Николенко отметил, что по поручению Министерства иностранных дел Генеральное консульство Украины в Стамбуле уже обратилось в правоохранительные органы Турции, чтобы проверить эту информацию, выяснить место нахождения украинского гражданина и детали дела, получить разрешение на его посещение консулом.

Турецкое издание Hurriyet сообщило, что в Турции арестовали шестерых лиц по подозрению в политическом и военном шпионаже, среди них граждане РФ, Узбекистана и Украины.

Теги: #шпионаж #турция #украинец #мид
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