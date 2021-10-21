Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 242 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга возросло до 242 млн 15 тыс. 196, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 921 тыс. 905 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 45 млн 218 тыс. 907 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 731 тыс. 263.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 108 тыс. 996. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 452 тыс. 651 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 680 тыс. 488 заболевших, из них умерли 604 тыс. 228 человек.

За время пандемии в мире было распределено 6 млрд 696 млн 383 тыс. 26 доз вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 633,5. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 254 человек, в Индии - 324, Бразилии - 2 тыс. 817.