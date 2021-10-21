В Украине за сутки зафиксировано 22 415 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 8 036 человек, 546 умерло

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 22 415 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 8 036 человек, 546 умерло. За сутки вакцинировано свыше 226 тыс. человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"20 октября от COVID-19 вакцинировано более 251 тыс. украинцев. За сутки в Украине: зафиксировано 22 415 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 771, медработников - 345), 251 254 человека вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 165 649 человек, полностью иммунизированы – 85 605 человек. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 5 468 человек; летальных случаев - 546; выздоровели – 8 036 человек", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 20 октября зафиксировано 18 913 новых случаев заболевания СOVID-19, 19 октября сообщалось о 15 579 новых случаях инфицирования коронавирусом, 18 октября зафиксировано 9 524 новых случая заболевания СOVID-19, 17 октября зафиксировано 11 288 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 октября сообщалось о 12 983 новых подтвержденных случаях инфицирования, 15 октября зафиксировано 13 624 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 октября зафиксировано 18 881 новый случай заболевания СOVID-19, 13 октября 2021 сообщалось о 16 309 новых инфицированных, 12 октября зафиксировано 11 996 новых случаев заболевания СOVID-19, 11 октября зафиксировано 8 832 новых случая заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело 2 701 600 человек, выздоровели – 2 352 835 человек, летальных случаев - 62 389.

С начала прививочной кампании привито 8 373 552 человека, из них получили одну дозу – 8 373 550 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 743 615 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 117 165 прививок.