В центре Киева 23-24 октября ограничат движение транспорта на нескольких улицах

В Киеве 23 и 24 октября в связи с проведением Wizz Air Kyiv City Marathon ограничат движение транспорта в центре города, сообщила пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, на выходных с 5:00 23 октября до 22:00 24 октября перекроют улицы Владимирский проезд и Владимирская (от Большой Житомирской до ул. Софиевской).

При этом в воскресенье в связи с проведением марафона перекроют ряд улиц:

В частности, с 5:00 до 22:00 ул. Аллы Тарасовой, ул. Малая Житомирская, ул. Трехсвятительская, ул. Михайловская (от Михайловской площади до Михайловского переулка), ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирской до Михайловской площади).

С 8:00 до 10:30 бульвар Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до площади Победы), площадь Победы.

С 8:00 до 11:00 ул. Саксаганского (от площади Победы до ул. Льва Толстого), ул. Льва Толстого (от ул. Саксаганского до ул. Жилянской), ул. Жилянская, ул. Большая Васильковская (от ул. Физкультуры до Бессарабской площади).

С 8:00 до 12:00 ул. Владимирская (от ул. Софиевской до бульвара Шевченко), бульвар Тараса Шевченко (от ул. Крещатик до ул. Владимирской), ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Крещатик до ул. Лысенко), ул. Крещатик, Европейская площадь, Музейный переулок, ул. Грушевского.

С 8:00 до 12:30 - Петровская аллея, Парковая дорога, аллея Героев Крут.

С 8:00 до 15:30 - ул. Нижний Вал, ул. Глыбочицкая, Глыбочицкий проезд.

С 8:00 до 16:00 - ул. Большая Житомирская (от Львовской площади до ул. Владимирской), ул. Вячеслава Черновола, ул. Сечевых Стрельцов.

С 8:30 до 13:00 - Днепровский спуск (в направлении моста Патона), ул. Лаврская, ул. Запечерная, бульвар Дружбы Народов (от моста Патона до ул. Старонаводницкой), ограничение движения на мосту Патона (в направлении б-ра Дружбы Народов).

С 8:45 до 13:00 - проспект Соборности, ул. Сверстюка, Русановский канал, ул. Энтузиастов (от Русановского канала до моста Патона), Русановская набережная (от ул. Энтузиастов до моста Патона).

С 8:45 до 13:30 - Набережное шоссе (в направлении моста Патона).

С 8:45 до 15:30- ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Нижний Вал до Почтовой площади).

С 9:00 до 14:30 - ул. Трухановская.

С 9:30 до 14:30 - ограничения движения на Северном мосту (в направлении проспекта Бандеры).

С 9:30 до 15:30 - ул. Набережно-Рыбальская (в направлении моста Патона), Гаванский мост, Парк Муромец.