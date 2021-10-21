Великобритания заключила сделку на приобретение двух лекарств от COVID-19

Великобритания заключила сделку на приобретение двух препаратов от COVID-19 для того, чтобы сократить случаи тяжелого течения болезни у пациентов, говорится в среду на сайте правительства Великобритании.

Перед тем, как антивирусные препараты - Molnupiravir и Ritonavir, будут разрешены они пройдут проверку в агентстве по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) для обеспечения высоких стандартов качества, безопасности и эффективности, отмечается в заявлении.

В случае одобрения препаратов британским регулятором, их получат наиболее уязвимые группы людей.

Предполагается, что препараты помогут предотвратить случаи тяжелого течения болезни в результате COVID-19.

Всего в Великобритании за время пандемии выявили более 8,5 млн заражений COVID-19, свыше 139 тыс. инфицированных скончались.