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04:44 21.10.2021

Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже ракет в рамках первой сделки по вооружению

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Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже ракет в рамках первой сделки по вооружению

 

Великобритания впервые ведет переговоры с Украиной о продаже оружия, сообщает The Times со ссылкой на украинского дипломата.

Согласно планам, Великобритания предоставит ракеты класса "земля-земля" для украинских патрульных катеров и ракеты для самолетов.

Министерство обороны Великобритании также обсуждает продажу ракет Brimstone класса "земля-земля", разработанных MBDA, которые могут поражать группы целей одновременно и будут размещены на судах, находящихся на вооружении ВМС Украины.

Отмечается, что данные переговоры идут на фоне беспокойства в министерстве обороны Украины по поводу того, что Россия якобы может попытаться использовать газовый кризис для захвата территории.

Кроме того, Украина и Великобритания пытаются расширить сотрудничество после Brexit, подчеркивает издание.

Теги: #великобритания #продажа #ракеты #украина
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Интерфакс-Украина
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