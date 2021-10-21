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02:43 21.10.2021

Почти 50 тыс. случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Великобритании

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Почти 50 тыс. случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Великобритании

В Великобритании в среду зарегистрировали почти 50 тыс. новых случаев заражения COVID-19, сообщает газета The Independent.

"Число ежедневных смертей от коронавируса движется в отрицательном направлении", а растущее число заражения "вызывает беспокойство", - цитирует издание слова высокопоставленного представителя системы здравоохранения Великобритании.

При этом представители британской системы здравоохранения предупредили о грядущей тяжелой зиме в случае, если не будут приняты более жесткие меры для сдерживания инфекции.

Всего в Великобритании за время пандемии выявили более 8,5 млн заражений COVID-19, свыше 139 тыс. инфицированных скончались.

Теги: #рост #великобритания #ситуация #коронавирус
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