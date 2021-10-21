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01:33 21.10.2021

Украина может отказаться от газового импорта в течение 5 лет

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Украина может отказаться от газового импорта в течение 5 лет

Украина может полностью обеспечить себя газом и отказаться от его импорта в течение 5 лет, заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Этой цели мы можем достичь в течение 5 лет. Успех будет зависеть от трех факторов. Первый из них - наращивание добычи газа. Мы имеем потенциал и примеры, которые вдохновляют", - цитирует пресс-служба департамента интегрированных коммуникаций НАК слова Витренко.

Глава правления добавил, что не менее важным направлением является увеличение производства Украиной биогаза.

"Если взглянуть на более общую картину, то для достижения самодостаточности, кроме наращивания собственной добычи природного газа, Должны работать также над увеличением производства биогаза. Это постоянное и безопасное для окружающей среды решение. Есть огромный потенциал для производства биогаза, Украина - самая большая по территории страна в Европе. Земля значительно дешевле, чем в Западной Европе, поэтому у нас есть большие возможности для построения солнечных, ветровых электростанций и производства биомассы. У нас развитый сельскохозяйственный сектор, что тоже важно для производства биогаза", - сообщил Витренко.

Он также отметил важность повышения энергоэффективности для достижения Украиной энергетической независимости.

"Украина вдвое менее энергоэффективная, чем среднестатистическая страна Восточной Европы. Можно было бы сказать, что это хорошо для газовой отрасли - украинцы потребляют много природного газа. Однако для достижения энергетической независимости Украина должна работать над уменьшением неэффективных затрат энергии. Самая дешевая и надежная энергия - это та, которую вы не потратили зря", - подытожил глава правления.

Теги: #отказ #газ #витренко #украина #импорт
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