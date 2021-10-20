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22:52 20.10.2021

В "красную" зону могут попасть еще семь областей

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В "красную" зону могут попасть еще семь областей

Еще семь областей, кроме Сумской, могут попасть в "красную зону" эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции Covid-19, заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.

"Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черновицкая области могут попасть в "красные" зоны, если не усилят противоэпидемические мероприятия", - сказал Чернышев.

Министр призвал громады усиливать противоэпидемические мероприятия и ускорять темпы вакцинации граждан для замедления роста заболеваемости COVID-19.

"Эпидемическая ситуация требует максимальной консолидации усилий центральной власти и органов местного самоуправления. Показатель заболеваемости, к сожалению, ежедневно растет. Количество госпитализаций и тяжелых случаев - очень высокая. 94% пациентов, которых госпитализировали с COVID-19 за неделю, были не вакцинированы. Массовая вакцинация во всем мире призвана помочь избежать критических ситуаций и сохранить жизни людей ", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании в среду приняла решение отнести Сумскую область к "красной" зоне эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции Covid-19 с субботы, 23 октября.

Теги: #карантин #области #украина
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