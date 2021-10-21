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07:00 21.10.2021

21 октября: Какой сегодня праздник

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21 октября: Какой сегодня праздник

21 октября в мире отмечают День профилактики йододефицитных заболеваний, день кредитных союзов, день болтовни или болтуна.

А еще сегодня проводят Международный день начос. Это закуска мексиканской кухни из кукурузной тортильи с различными добавками. Впервые это блюдо появилось в 1943 году в маленьком мексиканском городе Пьедрас Неграс, которое было очень близко расположено к военной базе США в Форт-Дункана в Техасе.

Великобритания празднует День победы в Трафальгарском сражении и День яблока.

501 год назад, в 1520 году, Магеллан открыл пролив, названный впоследствии Магеллановым.

Ежегодно в третий четверг октября работники всех видов потребительских кооперативов отмечают свой профессиональный праздник — Международный День кредитных союзов (International Credit Union Day). Этот всемирный праздник непрерывно отмечается с 1948 года и с тех самых пор является поводом для проведения многочисленных мероприятий: дней открытых дверей кредитных союзов и филиалов, благотворительных акций, ярмарок и конкурсов, тематических радио– и телепередач.

День Трафальгарского сражения — это празднование победы Королевского флота под командованием вице-адмирала Горацио Нельсона (1758—1805) над объединенным флотом Франции и Испании в Трафальгарском сражении — крупнейшем в 19 веке морском сражении периода Наполеоновских войн (1800-1815).

21 октября 1805 года флот 47-летнего Нельсона дал решительный отпор французско-испанскому флоту, не допустив вторжения Франции в Британию. Сам лорд Нельсон в сражении погиб.

В честь победы при Трафальгаре площадь Вильгельма IV в самом центре Лондона была переименована в Трафальгарскую. К 1843 году там была сооружена гранитная колонна высотой 46 метров с пятиметровой фигурой Нельсона наверху.

В церкви 21 октября почитается память Пелагии Антиохийской.

Приметы:

Облака на Пелагею низко плывут – к морозу.

Если до 21 октября с березы не опали все листья, снег выпадет поздно.

Если на Пелагею вокруг солнца появляется туманный ореол, то в ближайшие дни будет сухая и ясная погода.

Звезды 21 октября ярко сияют – будет хорошая погода, тускнеют – к ненастью.

Если луна в кругах – к засушливому лету.

Лес посерел – к морозу.

Именины:

Виктор, Владимир, Николай, Дмитрий, Василий, Иван, Павел, Петр, Таисия, Татьяна, Пелагея, Елизавета, Надежда, Мария.

Теги: #именины #этот_день #праздник_сегодня
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