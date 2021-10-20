В Раде планируется установить центр вакцинации

В помещении Верховной Рады планируется установить центр вакцинации, сообщила пресс-служба Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в Facebook.

"На заседании комитета депутаты пересмотрели предыдущее решение по Постановлению №6154 "О дополнительных мерах противодействия распространению COVID-19", которым предлагается на период карантина установить дополнительные условия допуска к админзданиям парламента для народных депутатов, работников и посетителей парламента, представителей СМИ", - говорится в сообщении.

В частности, предоставить аппарату Рады поручение не позднее 15 ноября обеспечить оборудования постов охраны, через которые будет осуществляется допуск лиц к админзданию, соответствующими техническими средствами для выполнения условий допуска, предусмотренных постановлением № 6154 "О дополнительных мерах противодействия распространению COVID-19".

Также поручить аппарату организовать пункт вакцинации от COVID-19 в помещении Рады в пленарные недели.