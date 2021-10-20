На ж/д вокзале во Львове с 21 октября откроют еще один центр вакцинации

В помещении медпункта на железнодорожном вокзале во Львове с 21 октября откроют очередной центр вакцинации от коронавируса, который будет работать с 10:00 до 18:30, сообщила пресс-служба львовского городского совета.

"Этот дополнительный пункт вакцинации будет работать на территории главного вокзала, где расположен их медпункт. Нам предоставила железная дорога. Там созданы все условия для работы мобильной бригады. Пункт будет работать с 10.00 до 18.30 без перерыва", - цитирует пресс-служба слова руководителя городского управления здравоохранения Леси Кобецкой.

Отмечается, что для пациентов будут доступны вакцины Pfizer, AstraZeneca и Coronavac. Пункт будет работать каждый день, включая субботу и воскресенье, однако также можно приходить по предварительной записи и живой очереди.

По словам и.о. директора департамента гуманитарной политики Евгения Бойко, сейчас будет работать по одной бригаде в первую и во вторую смену, однако при необходимости будет увеличиваться их количество.