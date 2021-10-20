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20:45 20.10.2021

Украинский институт при МИД возглавил первый гендиректор учреждения Шейко

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Украинский институт при МИД возглавил первый гендиректор учреждения Шейко

Конкурсная комиссия по избранию генерального директора государственного учреждения "Украинский институт" определила на заключительном заседании в среду победителем конкурса Владимира Шейко, первого директора Украинского института, эксперта в сфере культурной дипломатии, менеджмента культуры, маркетинга и коммуникациям.

"Претенденты на должность гендиректора получили такой рейтинг по сумме баллов: Владимир Шейко - 336 баллов, Мария Липяцкая - 288 баллов, Константин Спилка - 184 балла. Процедура отбора была максимально прозрачной и обеспечивалась как профессиональной и независимой конкурсной комиссией, так и сбалансированной процедурой выборов, прописанной Уставом Украинского института", - сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Следующим этапом конкурсной процедуры будет проведение специальной проверки победителя конкурса в соответствии с требованиями действующего законодательства, после чего приказ о назначении на должность генерального директора подпишет министр иностранных дел Украины, говорится в сообщении.

Украинский институт — государственное учреждение, которое представляет украинскую культуру и формирует положительный имидж Украины в мире, используя возможности культурной дипломатии. Институт был основан Кабинетом министров в 2017 году и относится к сфере управления министерства иностранных дел Украины.

Теги: #гендиректор #институт
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