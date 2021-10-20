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20:44 20.10.2021

Обязательную вакцинацию для 50+ могут ввести в Латвии

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Обязательную вакцинацию для 50+ могут ввести в Латвии

Латвия после окончания локдауна 15 ноября может ввести более строгие ограничения для тех, кто не привит, заявил после заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.

"Нет ничего, что после 15 ноября для не привитых людей станет существенно легче - ограничения будут еще более жесткими", -сказал премьер.

Пока конкретные решения не приняты, продолжаются дискуссии. Одной из таких мер может стать предложенная самим Кариньшем обязательная вакцинация для всех, кто старше 50 лет.

В среду правительство Латвии постановило ввести локдаун - особо строгие ограничения для сдерживания роста заболеваемости коронавирусом, которые будут действовать с 21 октября до 15 ноября.

В частности, в этот период не будут работать предприятия торговли, за исключением магазинов товаров первой необходимости, а также будут доступны только самые необходимые услуги. Так же вводится запрет покидать место жительства с 20:00 до 5:00, за исключением необходимости выполнять служебные обязанности. Временно прекращается очное обучение в школах. Помимо этого, запрещаются любые частные мероприятия, неорганизованные собрания в рамках более чем одного домохозяйства, пикеты.

Теги: #латвия #коронавирус #меры
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