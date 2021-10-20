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19:30 20.10.2021

Зеленский: возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права должно стать приоритетом мирового сообщества

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Зеленский: возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права должно стать приоритетом мирового сообщества

Восстановление международного морского права в Черноморском и Азовском регионах должно стать приоритетным заданием для всего мирового сообщества, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом он сказал во время посещения Главного центра подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины в Черкасской области.

"В очередной раз вместе с нашими друзьями - международными партнерами мы указали, что Черное море и наш украинский полуостров Крым - это не собственность одного человека. Это международно признанные территории и границы нашей независимой Украины. Возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановления безопасности судоходства должна стать приоритетом мирового сообщества", - подчеркнул президент.

Он также отметил, что успешно проведенные учения Sea Breeze, Cossack Mace, Rapid Trident и Joint Efforts продемонстрировали, что украинские пограничники профессионально и слаженно выполняют задачи на одном уровне с лучшими пограничниками и военными Европы и всего мира.

Теги: #госпогранслужба #зеленский
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