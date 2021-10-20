События

18:56 20.10.2021

Суд в Киеве арестовал заочно экс-премьера Азарова по подозрению в госизмене

2 мин читать
Суд в Киеве арестовал заочно экс-премьера Азарова по подозрению в госизмене

Печерский районный суд Киева в среду заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, подозреваемому в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц, сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР).

"Избрание Азарову заочного меры пресечения в виде содержания под стражей даст основания обращаться с запросами о предоставлении международно-правовой помощи о его экстрадиции, а также позволит инициировать вопрос об осуществлении специального досудебного расследования", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора сообщают, что, по данным следствия, Азаров, действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, в нарушение Конституции и закона Украины "О международных договорах Украины" подписал распоряжение об одобрении т.н. "Харьковских соглашений" в пользу РФ, которыми был продлен на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

"В результате таких действий были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск иностранного государства на территории Украины, вторжения Вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими полуострова Крым", - подчеркнули в ведомстве.

Мера пресечения экс-премьеру избрана в уголовном производстве, открытом по ч.2 ст.28, ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена по предварительному сговору группой лиц).

В ГБР отмечают, что Азаров, полностью понимая последствия подписания этого соглашения Украиной, сознательно обеспечил визирование и согласование его проекта уполномоченными должностными лицами и таким образом "способствовал реализации интересов РФ на всех стадиях согласования проекта Соглашения и его имплементации".

В ведомстве также подчеркнули, что привлечение к уголовной ответственности за совершение государственной измены не имеет сроков давности, и напомнили, что в январе ГБР уже сообщило о подозрении в совершении государственной измены Януковичу (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины).

Теги: #заочно #арест #азаров
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:07 20.10.2021
Отмена запрета на арест средств "Укрзализныци" не повлияет на стабильность ее работы, заявляют в компании

Отмена запрета на арест средств "Укрзализныци" не повлияет на стабильность ее работы, заявляют в компании

02:54 19.10.2021
Суд отправил под стражу боевика, который стал причиной блокировки миссии ОБСЕ

Суд отправил под стражу боевика, который стал причиной блокировки миссии ОБСЕ

04:01 13.10.2021
Закладчика, хранившего 900 свертков с метадоном на продажу, взяли под стражу - прокуратура

Закладчика, хранившего 900 свертков с метадоном на продажу, взяли под стражу - прокуратура

12:32 11.10.2021
Медведчуку вручили ходатайство об аресте c альтернативой залога в 1 млрд грн – Кузьмин

Медведчуку вручили ходатайство об аресте c альтернативой залога в 1 млрд грн – Кузьмин

19:02 08.10.2021
Суд решил оставить под домашним арестом генпрокурора Молдовы

Суд решил оставить под домашним арестом генпрокурора Молдовы

11:20 27.09.2021
Суд наложил арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика и 4 судна-нарушителя

Суд наложил арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика и 4 судна-нарушителя

13:02 08.09.2021
Полтавчанку, ранившую двух учителей из арбалета, арестовали на два месяца

Полтавчанку, ранившую двух учителей из арбалета, арестовали на два месяца

17:21 05.09.2021
Президент Гвинеи арестован военными

Президент Гвинеи арестован военными

14:19 01.09.2021
Лидера партии "5.10" Балашова подозревают в уклонении от налогов, арестовали его недвижимость на 200 млн грн

Лидера партии "5.10" Балашова подозревают в уклонении от налогов, арестовали его недвижимость на 200 млн грн

11:36 01.09.2021
ВАКС заочно арестовал экс-главу "Укрхимтрансаммиака", подозреваемого в завладении 42,5 млн грн

ВАКС заочно арестовал экс-главу "Укрхимтрансаммиака", подозреваемого в завладении 42,5 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе с полуночи было 8 обстрелов со стороны российских наемников, один украинский военный ранен

Столица вынуждена повышать тарифы на проезд из-за подорожания энергоносителей - КГГА

Сумская область с 23 октября станет "красной" зоной эпидопасности

У каждого десятого сотрудника пищеблоков в учебных заведениях Украины обнаружен золотистый стафилококк - Минздрав

Шмыгаль: Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: ситуация на Донбассе осложняется, мы должны быть готовы к любому развитию событий

Зеленский: возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права должно стать приоритетом мирового сообщества

В "Голосе" считают ошибкой отставку министра экологии в преддверии Конференции ООН по климату

Решение по делу о "скифском золоте" суд в Амстердаме вынесет 26 октября

Правительство Латвии объявило жесткий локдаун до 15 ноября

В суд направлено обвинение против украинца, писавшего антиукраинские статьи по заказу российского информагентства

Военнослужащие вскоре смогут получать цифровые сертификаты о вакцинации – Кузин

СБУ заблокировала контрабанду ртути в Евросоюз

На Донбассе с полуночи было 8 обстрелов со стороны российских наемников, один украинский военный ранен

Саакашвили добрался до Грузии на судне, спрятавшись в прицепе с молочными продуктами - прокуратура

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА