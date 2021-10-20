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18:10 20.10.2021

Военнослужащие вскоре смогут получать цифровые сертификаты о вакцинации – Кузин

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Военнослужащие вскоре смогут получать цифровые сертификаты о вакцинации – Кузин

Вакцинированные от COVID-19 военнослужащие вскоре смогут получать цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Вооруженные силы Украины уже подключились, пока они имеют бумажные свидетельства о вакцинации от COVID-19, но сейчас они отцифровываются и военнослужащие через некоторое время смогут получить цифровые сертификаты", - сказал он на заседании парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования в среду.

Теги: #военнослужащие #covid_19 #сертификаты
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