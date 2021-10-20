События

17:34 20.10.2021

На Донбассе с полуночи было 8 обстрелов со стороны российских наемников, один украинский военный ранен

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На Донбассе с полуночи было 8 обстрелов со стороны российских наемников, один украинский военный ранен

Российские наемники девять раз нарушили режима прекращения огня на востоке Украины с начала суток по состоянию на 17.00 среди, совершив восемь обстрелов, три из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения, и запустив беспилотный летательный аппарат, пересекший линию соприкосновения.

"Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Военный находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное. Украинские защитники открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещено минского договоренностями вооружения", - сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

Противник вел огонь из стрелкового оружия, минометов калибра 82 мм и 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов, ручных противотанковых гранатометов, говорится в сводке.

Теги: #оос #ситуация
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