Саакашвили добрался до Грузии на судне, спрятавшись в прицепе с молочными продуктами - прокуратура

Прокуратура Грузии в среду опубликовала детальную информацию о том, как экс-президент Михеил Саакашвили добирался до Грузии из Украины.

В распространенном прокуратурой сообщении говорится, что 28 сентября, приблизительно в 23:00, из украинского порта Черноморск в порт Поти прибыло судно "Вильнюс". С этого судна 29 сентября в час ночи спустился трейлер с прицепом, груженый молочными продуктами.

В прокуратуре утверждают, что в прицепе скрывался Саакашвили, который уже на территории порта пересел в кабину водителя. "Этими действиями Михеил Саакашвили в обход государственного контроля незаконно пересек государственную границу Грузии", - заявляют в прокуратуре.

Согласно информации, Саакашвили приблизительно в 02:15 ночи пересел в другое транспортное средство - в легковой автомобиль марки "Мерседес".

В информации говорится, что в эту же ночь Саакашвили и помогавшие ему три человека добрались до села Тквири Абашского района (край Самегрело - Верхняя Сванетия), откуда позже он выехал на автомобиле "Ford Transit" в сторону Батуми, а затем вернулся обратно в Абашский район.

По заявлению прокуратуры, до Тбилиси Саакашвили добрался уже на рассвете 30 сентября на том же транспортном средстве с прицепом, в котором находился на борту судна "Вильнюс".