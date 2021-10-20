Зеленский в Каневе осмотрел достроенный "Шевченко HUB"

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой во время рабочей поездки в Черкасскую область посетили культурный центр "Шевченко HUB" в Каневе, который в этом году был достроен по президентской программе "Большое строительство".

Как сообщает официальный сайт главы государства, Дом культуры на 700 мест общей площадью 8495 кв. м в Каневе оставался долгостроем в течение 36 лет, работы там удалось возобновить только в этом году и закончить за 5 месяцев.

По словам главы Черкасской облгосадминистрации Александра Скичко, при строительстве центра ставили цель не просто обустроить концертный зал, который использовался бы несколько раз в год, а создать активное публичное пространство. Поэтому на одном из этажей появились современный выставочный зал и школа искусств на 19 аудиторий. В зале предусмотрены экран и необходимое оборудование для демонстрации фильмов. Все помещения оборудованы по принципу инклюзивности и доступны для людей с инвалидностью.

Во время визита президентская чета посмотрела фрагмент мультимедийного спектакля "Освобождение Шевченко" режиссера Евгения Степаненко. Они также посетили выставку вышитых рушников Надднепрянщины ХХ - начала XI века и осмотрели сквер и спортивную площадку на прилегающей территории.

Программа президента Владимира Зеленского программе "Большое строительство" предусматривает обновление и строительство сотен объектов социальной инфраструктуры по всей Украине.