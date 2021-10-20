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16:56 20.10.2021

Саакашвили предъявляют обвинение в незаконном пересечении грузинской границы

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Саакашвили предъявляют обвинение в незаконном пересечении грузинской границы

Прокуратура Грузии в Руставской тюрьме предъявит обвинение в незаконном пересечении грузинской границы бывшему президенту Михеилу Саакашвили.

Как сообщил журналистам до входа в Руставскую тюрьму прокурор Леван Вепхвадзе, для предъявления этого обвинения есть много материалов. По этому делу задержаны четверо граждан Грузии, помогавшие Саакашвили.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.

Теги: #саакашвили #граница #пересечение
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