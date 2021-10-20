События

16:03 20.10.2021

Германия не планирует закрывать границу с Польшей, несмотря на наплыв мигрантов - глава МВД ФРГ

1 мин читать
Германия не планирует закрывать границу с Польшей, несмотря на наплыв мигрантов - глава МВД ФРГ

ФРГ не рассматривает вариант закрытия границы с Польшей, которая с августа сдерживает поток нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, стремящихся попасть в ЕС, сообщают европейские СМИ со ссылкой на заявление главы МВД Хорста Зеехофера.

"Никто не собирается закрывать границу", - заявил он журналистам.

При этом, по словам Зеехофера, несмотря на рост цифр, нынешняя ситуация в целом все равно не сравнима с той, что наблюдалась в период с 2014 по 2016 годы, когда Европа столкнулась с волной миграции из стран Ближнего Востока и севера Африки.

Ранее Зеехофер высказал мнение, что ключ к решению проблемы миграции через так называемый "белорусский маршрут" находится у России.

С августа в Германию через Беларусь нелегально прибыли более 4,3 тыс. мигрантов, в ФРГ заявили, что это организованная система трафика.

Речь идет о мигрантах из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. За период с января по июль этого года через "белорусский маршрут" в страну прибыли 26 человек, в августе - 474 и в сентябре - 1 тыс. 914 человек. По состоянию на 11 октября за первые дни месяца через Беларусь в Германию попали 1 тыс. 934 человека.

Нелегалы размещены в центрах в Бранденбурге, Саксонии и Мекленбурге-Передней Померании.

Полный текст материала доступен в ленте новостей по подписке

Теги: #мигранты #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:51 18.10.2021
Антикоронавирусные ограничения в Германии могут отменить в конце ноября

Антикоронавирусные ограничения в Германии могут отменить в конце ноября

18:56 16.10.2021
Анкара ожидает от Берлина сохранения курса Меркель - Эрдоган

Анкара ожидает от Берлина сохранения курса Меркель - Эрдоган

14:38 15.10.2021
Переговоры о формировании правительства Германии вступают в решающую фазу

Переговоры о формировании правительства Германии вступают в решающую фазу

20:20 11.10.2021
Путин, Меркель и Макрон поручили своим политсоветникам и МИДам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четверки"

Путин, Меркель и Макрон поручили своим политсоветникам и МИДам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четверки"

20:49 08.10.2021
Полиция ФРГ расследует случаи "гаванского синдрома" у 200 американских дипломатов и их родственников

Полиция ФРГ расследует случаи "гаванского синдрома" у 200 американских дипломатов и их родственников

16:02 08.10.2021
Участники переговоров по формированию правящей коалиции в ФРГ хотят обойти спорную тему "Северного потока 2"

Участники переговоров по формированию правящей коалиции в ФРГ хотят обойти спорную тему "Северного потока 2"

21:58 06.10.2021
Штайнмайер о Бабьем Яру: Германия знает о своей ответственности перед историей

Штайнмайер о Бабьем Яру: Германия знает о своей ответственности перед историей

13:26 05.10.2021
Германия выделила 350 млн евро на проекты в области водородной энергетики

Германия выделила 350 млн евро на проекты в области водородной энергетики

09:11 03.10.2021
Разумков поздравил Германию с Днем единства

Разумков поздравил Германию с Днем единства

18:47 30.09.2021
Инфляция в Германии в сентябре ускорилась до 4,1%, максимума с декабря 1993 года

Инфляция в Германии в сентябре ускорилась до 4,1%, максимума с декабря 1993 года

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сумская область с 23 октября станет "красной" зоной эпидопасности

У каждого десятого сотрудника пищеблоков в учебных заведениях Украины обнаружен золотистый стафилококк - Минздрав

Шмыгаль: Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране

Рада приняла проект госбюджета-2022 в первом чтении

Возможное исключение Украины из "зеленого списка" ЕС не отменяет безвиз и не означает тотальное закрытие границ - Кулеба

ПОСЛЕДНЕЕ

Сумская область с 23 октября станет "красной" зоной эпидопасности

Кличко: Киев на пороге "красной зоны", а 98% госпитализированных с коронавирусом - невакцинированные

Обсуждение проекта госбюджета-2022 не помешает рассмотрению вопроса об отставке Абрамовского - нардеп Кравчук

У каждого десятого сотрудника пищеблоков в учебных заведениях Украины обнаружен золотистый стафилококк - Минздрав

Украина может делать 250-300 тыс. вакцинаций от COVID-19 в сутки - KSE

Елизавета II по совету врачей отменила визит в Северную Ирландию

Пресечена деятельность группы, занимавшейся подделкой ПЦР-тестов от имени известных украинских лабораторий

"Слуга народа" проводит заседание фракции с министром финансов

В Николаевской области стартовало строительство нового моста через Ингул

В Польше впервые с мая выявили более 5 тыс. заражений COVID-19 за сутки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА