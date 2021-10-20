Кличко: Киев на пороге "красной зоны", а 98% госпитализированных с коронавирусом - невакцинированные

Из-за стремительного распространения коронавируса в Киеве, город уже находится на пороге "красной зоны" эпидемиологической опасности, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Ситуация с распространением коронавируса в столице и в Украине в целом - ухудшается каждый день. За прошедшие сутки в Киеве - более тысячи новых заболевших и 29 летальных случаев. Более 500 человек попали в больницы. Большинство из них - в тяжелом состоянии. Кровати в столичных больницах стремительно заполняются. Киев - на пороге красной зоны", - приводит данные Кличко в среду.

Мэр подчеркнул, что единственный на сегодня способ остановить распространение вируса и избежать суровых ограничений - массовая вакцинация.

"Я призываю киевлян и всех украинцев идти и прививаться. Вакцина есть. Пункты вакцинации работают. Поэтому не слушайте дикую пропаганду антивакцинаторов", - призвал Кличко.

Он уточнил, что 98 процентов госпитализированных в больницы киевлян были не привиты. "И умирают, в абсолютном большинстве, не вакцинированные пациенты. Подумайте об этом", - отметил мэр.

Кличко добавил, что понимает, что его обращение для части людей будет непопулярным, однако в данный момент главное "не допустить коллапса медицинской системы, которая может не справиться со слишком большим количеством больных".

"Вирус блокирует полноценную жизнь. И выбор у нас небольшой - или вакцинация, или - изоляция! Выбирайте здоровье и жизни - свое, своих близких, друзей и тех, кто рядом", - резюмировал киевский мэр.