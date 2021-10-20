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15:02 20.10.2021

Украина может делать 250-300 тыс. вакцинаций от COVID-19 в сутки - KSE

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Украина может делать 250-300 тыс. вакцинаций от COVID-19 в сутки - KSE

Украина может делать 250-300 тыс. вакцинаций от COVID-19 в сутки, считают эксперты Киевской школы экономики (KSE).

"С текущими ресурсами, Украина может делать 250-350 тысяч прививок в сутки", - сообщается в пресс-релизе KSE по итогам анализа текущей ситуации с распространением эпидемии COVID-19.

В KSE отметили, что количество госпитализаций в Украине за неделю возросло на 21%, количество пациентов в "ковидних" больницах на 25%.

"Госпитализации преобладают над выписками на половину, соответственно, нагрузка на систему здравоохранения продолжит расти", - подчеркнули в KSE.

При этом эксперты отмечают, что в настоящее время в больницах койки с кислородом заняты на 64%, реанимационные - на 65%.

"Вместе с тем, каждый четвертый пациент на койке с кислородом не требует кислородной терапии. "Реальная" занятость "ковидних" коек с кислородом пациентами, кому предназначена кислородная терапия - 48%", - считают в KSE.

Теги: #вакцинация #прогноз #kse
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