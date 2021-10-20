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14:26 20.10.2021

В Николаевской области стартовало строительство нового моста через Ингул

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В Николаевской области стартовало строительство нового моста через Ингул

В Николаевской области начаты работы по строительству нового моста через реку Ингул на км 9+500 дороги О151118 (Александровка-Николаев)-Пересадовка-(Днепр-Николаев).

Завершить работы, проводящиеся в рамках президентской программы "Большое строительство", планируется до 31 декабря 2022 года, сообщила Николаевская ОГА на своей странице в Facebook.

На объекте сейчас ведутся подготовительные работы. В частности, подрядчики работают над перемещением понтонного моста, который будет выполнять функцию переправы на время строительства нового моста.

Также начато обустройство строительной площадки, перебазирование необходимой техники, машин и оборудования. Проводится геодезическое планирование подъездных путей к будущей временной понтонной переправе, подготовка арматурных изделий подвалов моста.

Как сообщалось, в рамках "Большого строительства" действует Национальная программа восстановления мостов, по которой был проведен ремонт 216 искусственных сооружений в 2020 году и 245 сооружений - в 2021 году.

Теги: #большое_строительство #ингул #мост
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