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14:24 20.10.2021

В Польше впервые с мая выявили более 5 тыс. заражений COVID-19 за сутки

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В Польше впервые с мая выявили более 5 тыс. заражений COVID-19 за сутки

В Польше растет число выявляемых случаев заражения коронавирусом COVID-19, за последние сутки зарегистрировали более 5 тыс. новых заражений, сообщают в среду европейские СМИ.

Так, за последние 24 часа впервые с мая зарегистрировали 5559 новых случаев заражения, а накануне сообщалось о 3931 новом случае.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Люблинском воеводстве, где один из самых низких уровней вакцинации населения.

Кроме того, за последние сутки скончались 75 человек, у которых ранее выявили вирус. Госпитализированы с COVID-19 по всей стране более 3,8 тыс. человек.

Всего за время пандемии в Польше выявили более 2,9 млн случаев заражения коронавирусом, число смертей достигло 75,2 тыс.

Теги: #covid_19 #польша
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