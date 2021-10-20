В 2022 г. в Черкасской области начнется строительство Ледовой арены и реставрация трех замков - Зеленский

В 2022 году в Черкасской области начнется возведение Ледовой арены, спортивного комплекса в рамках программы "Большое строительство" и реставрация трех замков по программе "Большая реставрация", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Есть наша программа – это большие спортивные уникальные мультикомплексы. Один из них будет построен в Черкасской области, еще несколько бассейнов. Отдельно будет построена Ледовая арена. Это все программы, которые начнутся в следующем году. В рамках "Большой реставрации" есть три замка, которые включены в программу", - сказал Зеленский представителям СМИ, пребывая с рабочим визитом в городе Канев Черкасской области.

Он отметил, что в рамках программы "Большая реставрация" также готовятся документы по реставрации центра Канева.

Кроме того, по его словам, в 2022 году в городе появился школа со спортивной площадкой для детей и бассейном.

Говоря о дорогах, президент отметил, что в рамках текущего года запланирован ремонт порядка 250 км дорог.

"Я думаю, что еще пару лет и мы закончим все главные дороги в Черкасской области", - сказал он.