Кабмин урегулировал правила вывоза конечностей для трансплантации в зарубежных клиниках участникам боевых действий

Кабинет министров урегулировал правила вывоза анатомических материалов человека в виде верхних и нижних конечностей для проведения трансплантации в зарубежных клиниках участникам боевых действий и АТО в восточных регионах Украины.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду.

Согласно проекту постановления, анатомические материалы в виде верхних /нижних конечностей, предназначенные для проведения трансплантации участникам боевых действий, могут вывозится из Украины Украинским центром транспланткоординации (УЦТК) для проведения трансплантации в иностранных медучреждениях в соответствии с договором этих клиник с УЦТК.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что в настоящее время в Украине не проводится трансплантация конечностей. Вместе с тем, в трансплантации конечностей нуждаются около 1200 украинских военнослужащих.